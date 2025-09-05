Orlando Bloom falou pela primeira vez sobre a separação de Katy Perry. O ator, de 48 anos, conversou com o jornalista Craig Melvin, esta sexta-feira, 5 de setembro, no âmbito da promoção do seu novo filme, 'The Cut'.
"Houve algumas mudanças pessoais na tua vida desde a última vez que estiveste aqui. Como estás?", questionou Melvin.
"Estou ótimo. Estou muito grato. Temos a filha mais linda [...] Sinto-me grato por tudo isso [...] E estamos ótimos. Vamos ser ótimos. Nada além de amor", concluiu o ator, não se alongando muito mais.
Veja esse momento da entrevista aqui a partir dos 04:20.
Katy Perry e Orlando Bloom: A separação depois de nove anos juntos
Foi a 3 de julho que os representantes dos artistas confirmaram oficialmente o fim da relação. A revista People já tinha dado a notícia a 26 de junho.
"Eles passaram por muita coisa juntos e, embora tenham decidido seguir caminhos separados, ainda existe respeito mútuo entre eles. Mantêm muito contacto pelo bem da filha", confessou uma fonte à publicação.
Katy e Orlando começaram a namorar em 2016 depois de se terem conhecido na festa pós-Globos de Ouro. Tiveram alguns altos e baixos como uma separação em 2017 mas em 2019 ficaram noivos.
"Conheci o meu namorado por causa de um drive-through. Estávamos no Globos de Ouro, mas não estávamos juntos. Pedi ao meu segurança para ir buscar dez hambúrgueres e, de repente, vejo a mão do Orlando a ir buscar um. Eu fiquei surpreendida e disse: 'Hey, esse é o meu hambúrguer", contou a cantora numa entrevista.
O pedido de casamento aconteceu no Dia de São Valentim tal como Katy revelou no programa de Jimmy Fallon.
"Foi muito fofo. Era Dia dos Namorados... fomos jantar e pensei que iríamos ver uma exposição depois do jantar, mas acabámos por entrar dentro de um helicóptero. O pedido foi aí e, quando aterrámos, estava lá toda a minha família. Ele fez tudo muito bem", disse a artista.
No ano seguinte, em 2020, foram pais de Daisy Dove Bloom, o primeiro filho da cantora e o segundo do ator, que já é pai de Flynn, de 13 anos, fruto da relação com a modelo Miranda Kerr.
Depois desta rutura, Orlando chegou a expressar-se publicamente sobre a tristeza que estava a sentir. Na sua página de Instagram, o ator de 'Piratas das Caraíbas' deixou uns stories onde se podia ler:
"Cada dia é um novo começo. O que fazemos hoje é o que mais importa" e ainda: "[...] O importante é dar o primeiro passo. Superar um pequeno medo dá-lhe coragem para encarar o próximo".
Comentários