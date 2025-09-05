Orlando Bloom deu uma entrevista ao programa 'Today' esta sexta-feira, 5 de setembro, onde falou da separação da noiva Katy Perry depois de nove anos juntos e de terem tido uma filha em comum, Daisy.

Orlando Bloom falou pela primeira vez sobre a separação de Katy Perry. O ator, de 48 anos, conversou com o jornalista Craig Melvin, esta sexta-feira, 5 de setembro, no âmbito da promoção do seu novo filme, 'The Cut'. "Houve algumas mudanças pessoais na tua vida desde a última vez que estiveste aqui. Como estás?", questionou Melvin. "Estou ótimo. Estou muito grato. Temos a filha mais linda [...] Sinto-me grato por tudo isso [...] E estamos ótimos. Vamos ser ótimos. Nada além de amor", concluiu o ator, não se alongando muito mais. Veja esse momento da entrevista aqui a partir dos 04:20. Katy Perry e Orlando Bloom: A separação depois de nove anos juntos Foi a 3 de julho que os representantes dos artistas confirmaram oficialmente o fim da relação. A revista People já tinha dado a notícia a 26 de junho. "Eles passaram por muita coisa juntos e, embora tenham decidido seguir caminhos separados, ainda existe respeito mútuo entre eles. Mantêm muito contacto pelo bem da filha", confessou uma fonte à publicação.

Katy e Orlando começaram a namorar em 2016 depois de se terem conhecido na festa pós-Globos de Ouro. Tiveram alguns altos e baixos como uma separação em 2017 mas em 2019 ficaram noivos.

"Conheci o meu namorado por causa de um drive-through. Estávamos no Globos de Ouro, mas não estávamos juntos. Pedi ao meu segurança para ir buscar dez hambúrgueres e, de repente, vejo a mão do Orlando a ir buscar um. Eu fiquei surpreendida e disse: 'Hey, esse é o meu hambúrguer", contou a cantora numa entrevista.

O pedido de casamento aconteceu no Dia de São Valentim tal como Katy revelou no programa de Jimmy Fallon.

"Foi muito fofo. Era Dia dos Namorados... fomos jantar e pensei que iríamos ver uma exposição depois do jantar, mas acabámos por entrar dentro de um helicóptero. O pedido foi aí e, quando aterrámos, estava lá toda a minha família. Ele fez tudo muito bem", disse a artista.

No ano seguinte, em 2020, foram pais de Daisy Dove Bloom, o primeiro filho da cantora e o segundo do ator, que já é pai de Flynn, de 13 anos, fruto da relação com a modelo Miranda Kerr.