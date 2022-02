Orlando Bloom celebrou o aniversário com aventuras na neve. O ator, que completou 45 anos no dia 13 de janeiro, saltou de helicóptero e praticou snowboard com a noiva, Katy Perry.

No Instagram, Orlando Bloom destacou algumas imagens destes momentos aventureiros e felizes com a amada.

"O meu [ADN] diz 45, mas...", escreveu na legenda de um conjunto de fotografias e vídeos que pode ver na publicação abaixo:

De recordar que o casal tem uma filha em comum, a pequena Daisy Dove Bloom, de um ano. O ator é também pai de Flynn Christopher, de 11 anos, fruto do casamento terminado com Miranda Kerr.

