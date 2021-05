Oprah Winfrey falou abertamente sobre os abusos sexuais de que foi vítima ainda na infância por parte de um primo adolescente.

No documentário - 'The Me You Can’t See' -, a apresentadora norte-americana não conteve as lágrimas ao afirmar: "Aos nove anos, e aos 10, 11, 12, fui violada pelo meu primo de 19 anos".

"Não sabia o que era a violação. Não tinha noção da palavra. Não sabia o que era o sexo, não sabia de onde vinham os bebés, nem percebia o que me estava a aconter", lembra.

"Foi apenas algo que aceitei", nota a comunicadora de 67 anos, dizendo que esta foi uma experiência que lhe ensinou que uma "menina não está em segurança num mundo de homens".

"O contar a história, o ser capaz de o dizer em voz alta 'isto foi o que me aconteceu' é crucial", refere ainda.

A primeira vez que a empresária falou publicamente sobre o assunto foi em 1986 no seu programa de televisão. Na altura, revelou que também foi abusada por um namorado da mãe.

