Manuel Luís Goucha divulgou um novo teaser da entrevista que na tarde de sexta-feira, dia 11, promete deixar os espetadores colados ao pequeno ecrã. O apresentador conversou com João Sores, viúvo de Maria João Abreu, no âmbito do programa 'Goucha'.

Na imagens agora reveladas, o anfitrião do programa da tarde da TVI começa por citar um texto escrito pelo músico após a morte da esposa.

"Agora não oiço a porta a bater, nem os teus passos a ecoar nas escadas. Não te vejo pela janela, as chaves não fazem barulho e a fechadura não roda... E tu não entras, e a tua voz não me invade, e a casa não fica cheia", cita Goucha, deixando João emocionado.

"Onde é que mora a Maria João, agora?", questiona em seguida o apresentador. "Mora aqui [diz ao apontar para o coração e depois para a cabeça]. Mora na casa. Mora em todos nós, acho eu", responde.

João Soares e Maria João Abreu mantinham uma relação de largos anos. Os dois casaram-se oficialmente em 2012.

