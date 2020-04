Assim como acontece com muitas famílias espalhadas pelo mundo, também Oceana Basílio está longe da mãe há vários dias por causa da pandemia da Covid-19.

Em isolamento social voluntário para se proteger e evitar uma maior propagação do novo coronavírus, as redes sociais têm sido o palco da atriz para esta partilhar com o mundo alguns momentos desta fase, sem esquecer dos que ama.

Esta segunda-feira, por exemplo, Oceana publicou uma fotografia em que aparece ao lado da mãe e confessou que as saudades já começam a apertar.

"Saudade mãe", escreveu na legenda da imagem, acrescentando de seguida a hashtag: "vai ficar tudo bem".

Leia Também: Pijama? Para Oceana Basílio nem pensar. Eis o elegante look de quarentena