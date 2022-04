Sofia, condessa de Wessex, tem dado nas vistas durante a sua digressão pelas Caraíbas devido aos looks que tem usado.

Ainda esta quarta-feira, 27 de abril, a mulher do príncipe Eduardo deslumbrou com um visual bastante feminino e descontraído, tendo conjugado umas calças brancas com uma camisa verde da Soler London, ideal para os dias de férias.

As sandálias, estilo alpercatas, eram de Penelope Chilvers.

Veja as imagens na galeria.

