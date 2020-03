Sofia Arruda aproveitou a quarentena para partilhar com os seus seguidores um vídeo onde mostra como estão a correr as obras da sua nova casa.

"Todas as semanas vou tentar actualizar-vos sobre as obras da nossa casa nova", promete a atriz na legenda das imagens partilhadas no seu canal de YouTube - Sofia Arruda.

Para já, a estrela das novelas portuguesas mostrou como estão a avançar as várias divisões e até onde foi comprar os eletrodomésticos para a equipar.

Curioso? Espreite o vídeo abaixo:

