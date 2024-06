Jani Gabriel decidiu regressar à faculdade e partilhou esta novidade com os seguidores da sua página de Instagram, esta terça-feira, dia 25 de junho.

"Eu sabia que voltava um dia (só não sabia quando). 11 anos depois voltei à faculdade para terminar o meu mestrado em Neuro", começou por escrever na publicação que fez na rede social e onde partilha algumas imagens destes últimos 11 meses.

"Este foi o segredo que guardei nos últimos tempos. O que não é segredo nenhum é que eu tenho um fascínio por neurologia, neuropsicologia e pelas neurociências e estas áreas estavam 'adormecidas' em mim até ao momento certo", disse.

"Estes últimos 10 meses foram muito, mas mesmo muito, intensos. Foram meses aprendizagem, de muitas horas de estudo, esforço, dedicação, nervos e stress mas, acima de tudo, de muita paixão e de mais certezas de que este é um dos meus caminhos (aliás nunca deixou de ser)", destacou.

"As olheiras deste vídeo são reais, as noites a ter pesadelos com exames também e com os truques que utilizei para decorar neuroanatomia dei por mim a pensar que era boa para guionista de filmes com as histórias que criei com associações de nomes estranhos. 4.° ano [feito]. Que venha o último ano! P.s - o nosso hipocampo é extraordinário", completou.

