Suzanne Somers voltou a impressionar pela sua aparência. Uma foto divulgada ao Page Six revela a boa forma em que a atriz se encontra aos 75 anos.

A imagem assinalou os 75 anos da atriz, celebrados a 16 de outubro - data que ficou marcada por uma romântica surpresa.

Uma fonte revelou que o marido de Suzanne Somers, o produtor Alan Hamel, "comprou todas as gardénias num raio de 160 quilómetros da sua casa" para oferecer à mulher no seu aniversário. Mas não só, comprou ainda caviar Beluga para a atriz barrar no corpo.

E por se tratar de um dia especial, Somers foi ainda surpreendida com o pequeno almoço na cama preparado pelo companheiro.

Leia Também: Gisele Bündchen felicita a irmã: "Bem-vinda aos 40"