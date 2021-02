Este domingo, dia 14, o romance invadiu as redes sociais. Foram várias as pessoas que mostraram o seu lado mais apaixonado a propósito do Dia de São Valentim, aproveitando a data para fazerem declarações aos seus amados.

Casada com Gonçalo Uva há oito anos, a apresentadora da SIC mostrou aos seus seguidores do Instagram o romântico presente que recebeu.

Trata-se de um colar com um pendente de coração.

A título de curiosidade, note-se que o casal já tem quatro filhos: Diana, Frederica, Carolina e o bebé Eduardo.

