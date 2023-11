A visita dos reis de Espanha à Dinamarca serve não só para reforçar os laços entre os dois países, como também para alguns reencontros especiais.

Nas redes sociais, a Casa Real da Dinamarca partilhou uma encantadora fotografia do reencontro de Felipe VI com o afilhado, o príncipe Vincent, um dos dois filhos mais novos dos príncipes herdeiros Frederico e Mary.

Padrinho e afilhado cumprimentaram-se com um abraço e em seguida posaram para a foto, uma imagem que foi captada no Palácio de Amalienborg. "Em ligação com a receção oficial do casal real espanhol em Amalienborg, Sua Alteza Real o príncipe Vicente cumprimentou Sua Majestade o rei de Espanha, que é o padrinho do príncipe", pode ler-se, na descrição da fotografia.

De recordar que Vincent, de 12 anos, tem uma irmã gémea, Josephine. Os dois são os mais novos dos quatro filhos dos príncipes herdeiros, que são ainda pais de Christian, que é duas semanas mais velho que a princesa Leonor de Espanha, e da princesa Isabella, que nasceu uma semana antes que a infanta Sofia, em abril de 2007.

Leia Também: Desfile de tiaras: As imagens do jantar de gala na Dinamarca