Depois de uma temporada nas Filipinas, para onde viajou de maneira a gravar o novo programa da SIC da qual irá ser apresentadora, eis que Cláudia Vieira está de regresso a Portugal e aos braços das filhas.

O momento do reencontro com Maria e Caetana foi partilhado pela também atriz na respetiva conta de Instagram.

"Fizeram me falta, fiz-lhes falta, mas já passou", começou por dizer.

"Precisava sentir estes corpinhos como ar para respirar Foi um gigante teste para todos, nunca tinha estado separada delas tanto tempo… que provação! Já cá estou e agora sou delas", completa.

Recorde-se que a filha mais velha, Maria, é fruto do anterior relacionamento de Cláudia com Pedro Teixeira. Já Caetana nasceu do amor com João Alves.

