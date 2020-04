A propósito do 'Big Brother 2020', que estreia já amanhã, dia 26, Fátima Lopes esteve à conversa com uma das apresentadoras, nomeadamente, Mafalda Castro, que irá ficar responsável pelos diários dos finais de tarde.

Ora, foi neste contexto que Fátima aproveitou para responder a um desafio lançado por Mafalda, nomeadamente, a pergunta: o que é que levaria para dentro da casa?

"Ia levar este livro que se chama 'Simplifica a tua vida', que eu adoro. Este livro da Rute Caldeira ajuda-nos a melhorar as nossas relações com os outros, a termos relações mais equilibradas", disse a apresentadora do 'A Tarde é Sua'.

No entanto, Mafalda fez saber que este é um objeto proibido, deixando a entrevistadora desapontada.

Posteriormente, Fátima deu então a alternativa: "Tenho uma imagem de uma santinha que eu adoro, da Nossa Senhora de Fátima. Depois queria levar velinhas para poder diariamente acender uma velinha ali. Faz parte da minha fé e das minhas convicções".

