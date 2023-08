O príncipe Harry gerou polémica recentemente e não por algo que tenha feito ou dito.

O duque de Sussex é diretor de Impacto da startup Better Up, dedicada à saúde mental, desde 2021. Recentemente foi atualizada a sua fotografia no site da empresa e os internautas repararam imediatamente em algo de estranho... o cabelo do príncipe parece diferente.

Há quem diga que foi usado Photoshop para disfarçar a calvície do filho mais novo de Carlos III. De facto, na foto usada, o cabelo do príncipe parece diferente e mais escuro, quando comparado com fotografias recentes. Ora veja.



© Better Up/ Getty Images

