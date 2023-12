Antes de apresentar mais uma gala do reality show 'Big Brother', na TVI, Cristina Ferreira não resistiu em mostrar aos seguidores da sua página de Instagram os pormenores da decoração do seu camarim - alusivos à época natalícia.

A apresentadora mostrou-se encantada com os animais, entre eles veados, árvores com neve e velas que enfeitavam as prateleiras.

Poderá ver isto no vídeo presente na galeria.

Recorde-se que Palmira foi a concorrente expulsa do programa deste domingo, 3 de dezembro. Nomeados para esta semana estão Francisco Vale, Joana Sobral, Hugo Andrade, Márcia Soares e Iasmim Lira.

