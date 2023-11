Os duques de Sussex não passaram despercebidos esta segunda-feira, dia 20 de novembro, quando marcaram presença num jogo de hóquei no gelo, no Canadá.

O Fama ao Minuto já tinha destacado anteriormente algumas imagens do príncipe Harry e de Meghan Markle no evento desportivo. No entanto, agora a imprensa internacional dá conta de um vídeo do filho mais novo de Carlos III a 'dançar' quando os Vancouver Canucks marcaram contra os San Jose Sharks.

O momento ficou gravado e foi destacado pela equipa do Canadá no Twitter, esta terça-feira.

Leia Também: Harry segue os passos de Isabel II e 'repete' evento de há 21 anos