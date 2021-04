A rainha Isabel II partilhou uma foto privada onde aparece na companhia da do falecido marido, o príncipe Filipe, esta sexta-feira. No entanto, esta não é a primeira vez que vemos o carinhoso retrato.

Como destaca a Hello, em 2004, durante a sua mensagem no dia de Natal, a adorável fotografia podia ser vista numa mesa ao lado de uma imagem a preto e branco do príncipe Carlos.

A publicação adianta ainda que a rainha mantém as suas fotografias preferidas na sala de estar amarela do Palácio de Buckingham. A divisão está localizada na ala leste do palácio e era usada pela rainha Victoria para entretenimento. Agora é usada principalmente para funções e reuniões.

[Rainha Isabel II]

