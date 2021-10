Este sábado, Cristina Ferreira reuniu-se com a família ao almoço e teve como sobremesa um doce especial, a tarde de amêndoa da mãe.

Sem resistir em partilhar uma foto do bolo nas redes sociais, a apresentadora acabou por revelar um hábito curioso que tem com o pai.

"Isto não é uma foto de feed. Mas é uma tarte de amêndoa do caraças. É da minha mãe. Desde que me lembro que eu e o meu pai temos a tarefa de laminar as amêndoas. Anos a fio a repetir a tarefa. A infância e a adolescência a moldar o crescimento", contou na legenda da imagem.

