Completa-se este sábado, 19 de fevereiro, um mês desde que Iñaki Urdangarin tem estado sob a luz dos holofotes depois de terem sido divulgadas pela imprensa espanhola fotografias em que aparece a passear de mão dada com Ainhoa Armentia, uma colega de trabalho.

Desde então que a sua vida enfrentou uma das mais polémicas fases. Foi anunciado o fim do casamento de 24 anos com a infanta Cristina e o seu nome tem estado constantemente em destaque na imprensa internacional.

Durante as últimas semanas, tem sido no colo da mãe, Claire Liebaert, que tem encontrado algum conforto para lidar com o burburinho à sua volta.

Ainda esta quinta-feira, a revista Hola publicou uma nova foto de Iñaki em que este aparece a passear de mão dada com a mãe. Um gesto que simboliza a união de ambos neste momento delicado.

