O namoro de Marco Costa com Carolina Pinto trouxe para a vida do pasteleiro o amor por uma outra criança, para além da filha do casal que, entretanto, já nasceu.

Vicente, filho de uma anterior relação da influenciadora, é sempre muito acarinhado por Marco, que começou o fim de semana a assinalar o aniversário do menino.

"Parabéns meu puto! Que sejas sempre esse miúdo incrível, educado mas de resposta na ponta da língua, sabichão, traquinas e doce, atrevido mas muito meigo também! Que bom tem sido ver-te crescer! O Marco cá estará para ser o que tu quiseres! Mas que seja sempre, acima de tudo o teu confidente e melhor amigo. Amo-te meu puto", começou por escrever o conhecido pasteleiro.

De seguida, Marco declarou-se também à companheira, Carolina Pinto: "Parabéns amor pelo filho incrível, és sem dúvida a melhor mãe do mundo e os parabéns também vão para ti! Vamos celebrar a vida em família, porque hoje a Mimi também faz os seus 3 meses".

