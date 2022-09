O dia 8 de setembro é especial para Ruben e Tatiana Boa Nova, pois marca o início da relação, que começou em 2011.

Na sua página de Instagram, esta quinta-feira, a ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' contou: "8 de setembro de 2011, o dia em que este 'forreta' me convidou para ir ao cinema e não pagou o bilhete. Gostei tanto dele que não o consegui largar desde então".

Logo de seguida, referiu que estão juntos há 11 anos "e parecem tão poucos para quem deseja e sonha passar uma vida juntos".

"Foste, és e serás o melhor que me aconteceu! Obrigado Ruben Boa Nova. Se alguém me ensinou sobre o amor, foste tu! Aprendi tanto que já me sinto uma 'expert'. Amo-te", rematou.

De recordar que o casal tem um filho em comum, o pequeno Lourenço.

