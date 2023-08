Saem os reis, chegam as infantas. Apesar de ter sido confirmado que os três filhos dos reis Juan Carlos e Sofia de Espanha iriam passar férias no Palácio de Marivent, a residência de verão da família real em Palma de Maiorca, sabe-se agora que não coincidiram nenhum dia nas baleares.

Os reis Felipe VI e Letizia têm estado em Maiorca acompanhados pela rainha Sofia e as duas filhas - tendo sido todos vistos na noite da quinta-feira numa ida ao cinema para assistir ao filme 'Barbie', como lhe demos conta e pode ler aqui - mas já terão regressado a Madrid, uma vez que o rei parte esta segunda-feira, dia 14, para uma viagem de Estado ao Paraguai e a princesa Leonor se prepara para iniciar a sua formação castrense na Academia Militar de Saragoça já na próxima quinta-feira, dia 17.

Paralelamente, a infanta Sofia também já estará a preparar as malas para ainda este mês viajar para o País de Gales, onde estudará durante os próximos dois anos letivos no UWC Atlantic College, onde a irmã também esteve nos últimos dois anos.

De acordo com a revista Vanitatis, as infantas Elena e Cristina e as respetivas famílias preparam-se agora para fazerem companhia à mãe, a rainha emérita, no Palácio de Marivent. "Quando os reis se forem embora" terá sido a resposta que a publicação espanhola recebeu quando questionou a altura em que chegariam as infantas.

Esta decisão mostra mais uma vez que a relação do rei com as irmãs não será a melhor, tal como já vem acontecendo há alguns anos, em especial com a infanta Cristina, de quem Felipe VI se afastou quando rebentou o escândalo do caso Nóos, em que o então marido da infanta e pai dos seus quatro filhos, Iñaki Urdangarin, se viu envolvido, tendo em 2018 recebido uma pena de prisão de cinco anos e dez meses por crimes de peculato, prevaricação, fraude contra a Administração, dois crimes fiscais e tráfico de influências.

