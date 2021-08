Maria Cerqueira Gomes foi convidada no programa 'Cristina ComVida' desta terça-feira e a escolha do visual (uma vez mais) não passou despercebida.

A apresentadora deu nas vistas com um conjunto - calções e crop top - verde com estampado floral. As peças são da marca 39a Concept Store, criada por Raquel Prates, e estão disponíveis a preço se saldos na loja online: o top por 89 euros e os calções por 99 euros.

Mais uma vez, a escolha do stylist Gonçalo Mello revelou-se um sucesso nas redes sociais.

Leia Também: Ups! Maria Cerqueira Gomes vai de férias... só com um par de sapatos