As redes sociais é uma boa forma de descobrir alguns detalhes mais pessoais da vida das personalidades, e Georgina Rodríguez é muitas vezes quem nos dá informações sobre Cristiano Ronaldo.

Ainda esta semana, a companheira do craque português revelou que o casal não poupa no que diz respeito ao descanso do futebolista. Sendo o repouso uma ferramenta essencial para o jogador estar em forma e dar tudo nos relvados, a escolha do colchão é importante e não é para todas as carteira.

Como Georgina contou aos seguidores da sua página de Instagram, ambos dormem num luxuoso colchão que está à venda a partir de 35 mil euros, como destaca o jornal AS. E quem também usa o mesmo tipo de colchão é Marcos Llorente, jogador do Atlético de Madrid.

