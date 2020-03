Fátima Lopes recebeu Sofia Aparício esta segunda-feira, dia 2, no programa 'A Tarde é Sua'. Numa entrevista repleta de confissões, a atriz regressou às origens para explicar publicamente o motivo pelo qual tem dupla nacionalidade - portuguesa e angolana.

Os pais de Sofia vivam em Angola, mas a mãe quis que esta viesse nascer a Portugal. Uma decisão tomada para evitar que a filha não sofresse a mesma discriminação de que o seu pai havia sido alvo no passado

"Tenho dupla nacionalidade, o meu pai é angolano e a minha mãe minhota", começa por explicar. "Nasci em Viana do Castelo porque o meu pai tinha no bilhete de identidade branco de segunda. A minha mãe não queria que eu fosse branca de segunda, então veio ter-me a Viana do Castelo", explicou.

Sofia, que nasceu em 1970, explica que a designação "branco de segunda" se referia a segunda geração. Uma designação ainda assim pouco simpática, tal como a própria refere.

Com apenas um mês, a atriz regressou a Angola. País onde viveu até aos cinco anos e pelo qual tem um amor inexplicável.

