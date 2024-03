Esta quinta-feira, dia 21 de março, chegou a notícia da morte de António Évora e já são várias as homenagens feitas nas redes sociais.

Luísa Ortigoso, por exemplo, não deixou de passar pela sua página para lamentar a partida do colega e amigo.

"Querido António. Amigo de há muitos anos, trouxe para a minha vida gente que ficou e me acrescentou, gostava 'de fazer pontes entre as pessoas', semeou em mim o bichinho da fotografia, gostava de cozinhar, de contar histórias e de abraços. E de teatro e cinema. E dos amigos", destacou.

"Os amigos do António - tínhamos até um grupo com este nome que ele criou no WhatsApp. O António deixou o seu corpo à ciência. Gostava do futuro.", contou de seguida. "Vamos celebrar-te António. Vai em paz, meu amigo", rematou.

