Pedro Crispim mostrou esta sexta-feira, 26 de agosto, uma antiga fotografia sua, que comparou com outra mais atual.

"2012-2022 Eu cá acho que estou melhor, mas, não quero parecer tendencioso! *o canito é outro, mas faz de conta que é o mesmo, e também envelheceu", escreveu o comentador da SIC em tom de brincadeira.

Em ambas as imagens, Crispim surge sorridente e com um cão ao colo. As maiores diferenças entre as duas imagens, separadas por 10 anos, são o cabelo e a barba.