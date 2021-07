Jennifer Lopez voltou a dar provas dos eu amor por Ben Affleck. Depois de ter assumido a relação com o ator partilhando uma fotografia de um beijo apaixonado, a cantora apareceu em público com uma joia em homenagem ao namorado.

J.Lo foi fotografada pelos paparazzi a usar um colar com as letras do nome de Ben Affleck: Ben, pode ler-se na joia.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, recorde-se, reataram o namoro depois de vários anos de interregno.

