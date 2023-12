Se para alguns casais o ano de 2023 foi difícil, uma vez que as relações chegaram ao fim, para outros este ano foi o 'primeiro do resto das suas vidas'.

Por cá, a infanta Maria Francisca de Bragança e Duarte Martins, Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira ou Diogo Piçarra e Mel Jordão são alguns dos pares que se casaram este ano.

Subiram ao altar nomes como Simone Biles e Jonathan Owens, Sofia Richie e Elliot Grainge e Barbara Palvin e Dylan Sprouse.

Na realeza, ainda destaque para o casamento do príncipe herdeiro da Jordânia, que se casou com a agora princesa Rajwa, e para Lady Amelia Spencer, sobrinha da princesa Diana, que se casou com o namorado de longa data, Greg Mallett.

Já num 'regime misto' - um casamento entre um norte-americano e uma portuguesa - há que recordar que Alba Baptista e Chris Evans subiram ao altar em setembro.

Percorra a galeria e recorde estes e outros casais que disseram o 'sim' este ano.