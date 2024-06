Anthony Hopkins publicou um adorável vídeo na sua página de Instagram, onde aparece a dançar com outra grande lenda do cinema, Ian McKellen.

"Hoje celebro o meu querido amigo Ian e o seu espírito inquebrável... Amo este homem", escreveu Anthony Hopkins na legenda das imagens que foram gravadas pela também atriz Salma Hayek, a quem Anthony agradece na publicação. Veja as imagens na galeria.

De recordar que Ian McKellen caiu recentemente do palco durante uma apresentação no teatro Noël Coward, em Londres. Não se sabe se este vídeo publicado na página de Instagram de Anthony foi gravado antes ou depois do acidente que Ian sofreu.

