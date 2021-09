Núria Madruga decidiu abrir o coração e partilhar com os fãs um raro momento em que se mostra "frágil". A atriz esteve com o sobrinho mais novo, Joaquim, e não resistiu em destacar este momento especial no Instagram.

Nas stories, a artista publicou uma fotografia em que aparece lavada em lágrimas com o sobrinho ao colo, e ao lado da mãe.

"Tento sempre fazer-me de forte. Guardo muitas coisas para mim porque não gosto que me vejam frágil. Ontem não consegui. Ao lado da minha mãe e com o Joaquim ao colo, fui abaixo. Só pensava em como o meu pai ia ficar feliz por conhecer mais um neto", começou por desabafar Núria Madruga.

Recorde-se que o pai de Núria e Dália Madruga, Constantino Silva, morreu no ano passado.

"Não era para partilhar, mas ao rever as fotos de ontem pensei que não faz mal nenhum mostrar as nossas fragilidades. Gosto mais de mostrar sorrisos por aqui, mas a minha vida também não é perfeita, tem havido alguns momentos de tristeza. Não vale a pena fingir que está sempre tudo bem", confessou ainda.

Publicação de Núria Madruga© Instagram

Mas não ficou por aqui e destacou outras imagens em que aparece com um rasgado sorriso no rosto.

Publicação de Núria Madruga© Instagram

"A chegada do Joaquim à família foi um momento muito feliz. E este é o sorriso genuíno de tia babada que tem um orgulho enorme em todos os sobrinhos", disse ainda numa outra publicação.

Publicação de Núria Madruga© Instagram

O pequeno Joaquim é o quarto filho de Dália Madruga. Já Núria é mãe de três rapazes.

Leia Também: Núria Madruga encantada com sobrinho recém-nascido, filho de Dália