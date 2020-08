Nuno Santos não ficou indiferente à notícia da morte da Fernanda Lapa e, à semelhança de tantas outras caras conhecidas, fez uso das redes sociais para lhe prestar uma última homenagem.

O diretor-geral da TVI sublinhou o papel de peso que a fundadora da Escola de Mulheres teve no panorama artístico nacional.

"Partiu a Fernanda Lapa. Foi uma das grandes actrizes e encenadoras do nosso tempo.Uma mulher do Teatro que também vinha à Televisão. O seu último trabalho foi com a TVI e com a Plural. As nossas condolências à família, amigos e à Escola de Mulheres", lê-se numa publicação na sua conta de Instagram.

