Foi no passado mês de março que Drew Barrymore ficou no centro das atenções depois de ter confessado em direto que estava a sentir o "primeiro afrontamento da pré-menopausa". Na altura, estava à conversa com Jennifer Aniston e Adam Sandler no 'The Drew Barrymore Show', como o Fama ao Minuto já tinha relatado.

Entretanto, Nuno Markl decidiu destacar esse episódio na sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 7 de abril, tendo elogiado Drew Barrymore.

"Um dos momentos mais humanos de televisão dos últimos tempos", começou por escrever na legenda do vídeo de Drew.

De seguida, referiu que este foi também "um dos que mais impressão deve fazer" ao jornalista que escreveu um texto ofensivo em que fala da forma física de Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira, e todos os que pensam como o jornalista.

Por fim, destacou que "a reação dos amigos Jennifer Aniston e Adam Sandler é ouro".

Leia Também: Um azar nunca vem só... A segunda-feira de Nuno Markl começou assim