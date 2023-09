Nuno Markl usou na tarde deste domingo as redes sociais para partilhar algumas 'relíquias' de família bastante antigas, entre as quais uma fotografia do menu do casamento dos avós, Maria e Fritz, que se casaram em 1938.

Além disso, na mesma publicação pode ver-se ainda uma imagem do telegrama que enviaram após viajarem em lua de mel, a garantirem que chegaram bem.

"Coisas que se encontram em casa da mãe: a ementa do casamento dos meus avós Fritz e Maria, seguida de uma SMS de 1938: um telegrama a assegurar que os noivos, em lua de mel, tinham chegado bem", escreveu o radialista na legenda das fotografias.

