Nuno Markl foi surpreendido esta segunda-feira, 5 de setembro, com uma bonita prenda.

O comunicador recebeu um boneco inspirado nele e várias são as características físicas recriadas ao pormenor.

"Completo com um DVD de Rick and Morty na mão e uma t-shirt devidamente geek com o Iron Man. Nunca fui tão adorável e fofo", escreveu Markl na legenda da publicação onde mostra o pequeno boneco.

Os seguidores, encantados com a oferta, deixaram vários elogios ao trabalho da fã que quis surpreender o radialista.

Leia Também: Nuno Markl indignado: "O vómito. O nojo. O desespero"