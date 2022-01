Nuno Homem de Sá decidiu confrontar Bruno de Carvalho com aquelas que considera ser as falhas no jogo que está a levar a cabo no 'Big Brother Famosos'.

"Dentro do meu jogo gostava que a minha interação contigo começasse a ser muito mais equilibrada, simples entre nós. Não quero alianças nenhumas. Depois o povo há de decidir", começou por referir Bruno de Carvalho, incomodado com a tensão criada com o colega de casa.

"Como estratega és muito interessante, porque vais aqui, ali e acolá e mandas tanta coisa para o caldeirão que fica confuso", começa por notar o ator.

Entretanto passou ao ataque: "Quando falo em desmascarar, por exemplo, posso fazer isso agora mesmo: tu dizes que eu estava numa de filósofo e só queria falar de jogo. Sentei-me contigo ali fora a falar de filosofia e coisas transcendentes e tu puxaste a conversa para o jogo. Portanto, não estou a perceber onde queres chegar com isto".

Posteriormente, acusou Bruno de mentir: "Outra coisa é vires com mentiras. Quando uma pessoa inteligente, ou que se supõe inteligente, usa a mentira para chegar a um objetivo, ou para conseguir construir um argumento, acho que isso é uma atitude pouco inteligente".

"Mentiste, está gravado. Quando uso a casa de banho limpo tudo, inclusive coisas que deixaram antes de mim", notou ainda Nuno, relembrando uma ocasião em que Bruno o acusou de ter deixado suja a casa de banho.

"Vou expor o teu jogo", garantiu, por fim.

