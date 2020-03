Esta quinta-feira, dia 25, no programa da TVI 'A Tarde é Sua', Leonor Poeiras esteve à conversa com Nuno Graciano. Questionado sobre quem seria a sua paixão platónica, a resposta do apresentador acabou por surpreender: Fátima Lopes.

"Acho a Fátima Lopes uma mulher engraçadíssima, tenho assim uma paixão por ela. Ela não sabia, fica a saber hoje. Tenho uma paixão platónica por ela. Porquê? Porque eu aprendi a fazer muito daytime com ela. Ela fazia o programa da manhã e eu sentava-me num cantinho ao lado a ver como é que se fazia. Havia uma admiração grande", começa por explicar.

"Depois fomos crescendo, nunca me declarei, acho que ela agora está outra vez ocupada (com namorado). Se não tiver ainda tenho uma hipótese, não é?", pergunta, entre risos.

"Para já tem aí as pernas mais bonitas deste país. Farto-me de rir com ela", completa.

Veja o momento aqui.

