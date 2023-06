Nuno da Câmara Pereira foi pai pela quarta vez em dezembro de 2021, do pequeno Vasco, que nasceu de uma relação que teve enquanto estava separado da mulher, Luísa de Sousa Coutinho, com quem tem três filhos em comum, Nuno Maria, Madalena e Carlota.

Na altura em que foi pai há mais de um ano, a notícia deu muito que falar. "Deu com muita maldade, com muito maldizer", recordou o artista, que continua casado e a viver com Luísa.

"Há uma coisa chamada divórcio e separação. Houve ali um período, um hiato, e aconteceu. As pessoas não têm cá de estar a inventar coisas que não sabem e a minha vida privada só a mim diz respeito", explicou a Manuel Luís Goucha.

"Está tudo resolvido entre nós, a família, tudo aceite. Ainda agora fiz anos, no dia 19 de junho, e estivemos todos juntos, os meus filhos todos comigo", contou ainda no programa 'Goucha', da TVI.

Questionado pelo apresentador se o pai que foi de Nuno, Maria Madalena e Carlota é um pai diferente daquilo que é do pequeno Vasco, o fadista disse que "não".

"Há outra maturidade, há outra autoridade, há outra procura, mas não te esqueças que eu sinto e acho que ainda tenho 20 anos. Portanto, olho para o meu filho pequenino e faço-lhe o mesmo que fiz ao Nuno", acrescentou, falando depois do seu desejo de ver o pequeno Vasco crescer "pelo menos até aos 20 anos". "Não posso morrer antes dos 90", realçou.

Sobre ter sido pai aos 71 anos, Nuno da Câmara Pereira destacou que é "muito melhor" que ser pai aos 30. "Tenho outra disponibilidade, tenho tempo, tenho outra temperança… Já não bebo o que bebia, já não como o que comia, já não corro o que corria. [...] Agora tenho lá paciência para ir para uma discoteca... Mas já fui", explicou.

