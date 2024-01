Jessica Athayde esteve estes últimos dias por Lisboa, sem ir a casa, como destacou num vídeo que gravou e que publicou nas stories da sua página de Instagram esta quarta-feira.

"Até custa acreditar que é janeiro e estou de biquíni a apanhar sol. Está incrível o dia! A piscina está ótima", começou por dizer.

"Hoje à noite já volto para casa. Sete dias fora de casa! Nunca estive tanto tempo longe da minha família. Tive de me mudar para Lisboa durante esta fase - entre teatro e filmagens noturnas do filme que estou a fazer e era muito puxado estar a sair de Lisboa e ir para Cascais às tantas da manhã sozinha. Depois, conseguir descansar durante o dia com o Oliver [filho] não ia dar", explicou de seguida. Veja o vídeo na galeria.

