Era apontada como uma das concorrentes do novo 'Big Brother Famosos', que começou este domingo, dia 27 de fevereiro, mas a verdade é que Matilde Breyner não chegou a entrar e nem tão pouco foi convidada a fazer parte do projeto.

"Lamento desiludir-vos mas, como já devem ter reparado, não entrei no 'BB', nem nunca estive para entrar no 'BB'. A TVI tinha outros planos para mim e eu já estava aqui mortinha por poder partilhar", informa a atriz através de uma partilha na rede social Instagram, onde acaba por desvendar que planos são estes afinal.

"A verdade é que desde que trabalhei com a Ana Bola na série 'A Mãe do Sr. Ministro', corria o ano de 2013, um dos meus objetivos profissionais era voltar a trabalhar com a Bola. A TVI tem-me dado muitas (e boas) oportunidades e eu não podia estar mais agradecida por isso, mas desta vez, é mesmo especial", revela, dando conta de que, tal como Ana Bola, faz parte do elenco da nova novela 'Rua das Flores'.

"Ainda não estou em mim… hoje foi o primeiro dia de gravações da 'Rua das Flores' e já rimos muito. E ainda só vamos no princípio. Belisquem-me que eu ainda não acredito", termina.

