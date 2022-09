Liliana Almeida terminou o verão e deu inicio ao outono com uma mudança de visual. A cantora aceitou o desafio do cabeleireiro e amigo David Xavier e colocou extensões no cabelo.

O resultado final da transformação foi revelado nas redes sociais, através de um vídeo no qual a mulher de Buno de Carvalho exibe o novo "cabelão".

"E quem diria que conseguia convencer a Liliana Almeida a colocar extensões? Obrigado por confiares em mim e alinhares nestas minhas loucuras", escreveu o cabeleireiro na legenda das imagens.