Sara Carbonero parece ter de novo o coração ocupado. Depois do término com Kiki Morebte, especula-se que esteja a viver um romance com o músico Nacho Taboada.

Os rumores surgiram há poucos dias, quando a imprensa espanhola noticiou um encontro a dois entre ambos, em Madrid.

Na edição desta semana da revista Hola!, é referido que os dois chegaram ao local em separado, mas o encontro acabou por dar nas vistas.

Discreta quanto à vida amorosa, Sara Carbonero mantém as paixões na esfera privada desde que se separou de Iker Casillas, em março do ano passado.

