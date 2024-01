O romance foi confirmado no início deste ano de 2024 mas, poucos dias depois, sabe-se que chegou ao fim - e da pior forma possível.

Rúben Dias e Arabella Chi estiveram juntos durante alguns meses ainda que, segundo as mais recentes declarações da modelo, o namoro já tenha terminado.

Arabella aceitou ingressar no 'Love Island - All Stars', uma edição especial do reality show britânico em que os participantes têm como principal objetivo encontrar o amor, assumindo assim que já não está com o central português.

"O último ano foi aquele em que tive menos sorte no que toca a encontrar o amor da minha vida. Namorei com pessoas que pensei que eram isso mesmo, um erro com o qual aprendi desde então", fez notar a modelo inglesa, em declarações ao The Sun.

Arabella, no entanto, não ficou por aqui. "O que aprendi desde o ano passado é que pensas que conheces alguém quando, na verdade, não a conheces de todo. Namorei com pessoas que, se calhar, olhando para trás, não eram as melhores para mim", acrescentou.

Vale lembrar que esta foi a segunda relação pública de Rúben Dias. Antes de Arabella, o jogador da seleção nacional namorou com a cantora portuguesa April Ivy.

