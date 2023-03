Este domingo, 12 de março, a equipa do 'Somos Portugal' volta a mudar, com um antigo apresentador do formato a voltar ao ativo.

Aos 'residentes' Fanny Rodrigues, Mónica Jardim e Idevor Mendonça junta-se João Montez.

"Este domingo, o Somos Portugal é de fazer crescer água na boca! Junte-se a nós na Festa do Queijo Serra da Estrela, em Oliveira do Hospital", anuncia a TVI ao mostrar o leque de quatro apresentadores que vão conduzir o formato de domingo à tarde.

