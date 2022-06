Daniela Melchior foi uma das centenas de pessoas que desfrutou do NOS Primavera na noite deste sábado, 11 de junho.

Já depois dos concertos, a atriz deixou uma mensagem nas redes sociais.

"Que noite mágica. Começou com a incrivelmente talentosa Little Simz e acabou de forma perfeita com Gorillaz", começa por dizer.

Entretanto, fez uma agradecimento a Beck, com quem posou nos bastidores do festival.

"Obrigada, Beck, por me teres recebido e teres deixado apreciar o teu talento de um ângulo diferente. Foste fantástico como de costume", notou.

