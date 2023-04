Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta terça-feira, 11 de abril. A convidada lembrou o início do relacionamento com o pasteleiro, que ficou conhecido após participar em diversos reality show da TVI.

"O Marco começou a falar comigo através do Messenger no Facebook no dia de anos do Vicente", conta, notando que tal aconteceu há dois anos, sensivelmente.

"Começou a meter-se comigo, gostava muito das coisas que eu colocava com o Vicente e então começamos a falar", faz saber, confessando que à época, apesar de saber que este era uma figura pública, não sabia que tinha participado em programas como a 'Casa dos Segredos'.

"Quando ele começou a mandar-me mensagens nem entrei no perfil para ver, achei-o simpático e tocou-me um bocadinho ao coração porque começou a falar do Vicente", confessa.

"Nem lhe dei assim muita conversa e lembro-me que ele até me bloqueou. 'Não queres falar, está tudo bem, vai à tua vida' e bloqueou-me. Há um dia em que penso: 'sou uma parva, o rapaz estava a ser super atencioso, super querido'", conta ainda, notando que quando a irmã lhe disse de quem se tratava realmente ficou assustada.

Contudo, Carolina decidiu superar os receios que tinha e chegou mesmo a confessar que se sentiu envolvida afetivamente mais cedo do que Marco.

