Foi pedido a Justin Bieber que cancelasse um concerto que tem marcado para o próximo mês na Arábia Saudita, mais precisamente na cidade de Jeddah, a 5 de dezembro, no âmbito do evento Formula One Saudi Arabian Grand Prix.

O pedido partiu da noiva do jornalista Jamal Khashoggi, do Washington Post, que foi assassinado em 2018.

"Não cantes para os assassinos do meu querido Jamal. Por favor, eleva a tua voz e condena o seu assassino, Mohammed bin Salman. A tua voz será ouvida por milhões", lê-se na referida carta.

"Se te recusares a fazer parceria com o MBS, a tua mensagem será clara: eu não atuo para ditadores. Escolhe a justiça e a liberdade em vez do dinheiro", completa.

Recorde-se que Khashoggi foi morto e desmembrado no consulado saudita em Istambul por uma equipa de homens ligada ao príncipe Mohammed bin Salman. Este sempre negou o seu envolvimento com o crime, mesmo depois da CIA lhe ter atribuído a culpa.

Justin Bieber ainda não comentou o assunto.

No passado dia 21 de novembro, de maneira a chamar a atenção do cantor para esta causa, a Human Rights Foundation espalhou a mensagem através de uma viatura que circulou em Los Angeles, perto do Microsoft Theater.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Justin Bieber celebra aniversário da mulher com carinhosa mensagem