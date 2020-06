Foi há uma semana que Noémia Costa viveu um dos dias mais felizes da sua vida com o nascimento do neto, o pequeno Lucas. A chegada do bebé deixou a veterana da representação completamente enternecida e as suas redes sociais não deixam enganar.

Depois de ter dado a boa nova, Noémia voltou esta terça-feira às redes sociais para 'apresentar' o neto com a primeira fotografia do seu rosto.

"Dia 9 de Junho às 4:36 da manhã nascia o meu neto Lucas. Faz hoje uma semana que recebi o maior galardão depois de ser mãe, o de ser AVÓ. Não tenho palavras para agradecer a Deus. A mãe [Joana França, filha da atriz] foi uma guerreira, a minha menina. Apresento-vos o LUCAS o meu AMOR MAIOR. Grata a ti", escreveu a avó babada na legenda da imagem.

