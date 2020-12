Noémia Costa juntou-se às várias figuras públicas que recorreram às redes sociais para resumir estes últimos 12 meses e partilhar os desejos para o próximo ano. Para a atriz, 2020 também lhe trouxe alguns momentos únicos, em especial o nascimento do primeiro neto.

"Deus deu-me a maior Bênção, no meio desta pandemia, no meio de tanta dor: o meu neto Lucas.

Estou tão grata a ti!!! Não me passa ao lado a dor de milhões de pessoas que partiram, com mais uma doença inventada pelo Homem. A todos vós eu desejo um 2021 cheio de saúde, amor e paz.

Como crente mas não religiosa, peço a Deus que abençoe todos", começou por escrever.

Um mensagem que termina com o agradecimento pelo carinho que tem recebido.

Leia Também: Noémia Costa assinala os seis meses de vida do neto. "É lindo"