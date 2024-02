Noémia Costa tem estado atenta aos debates políticos que antecipam as eleições legislativas do próximo dia 10 de março e, nesse sentido, mostrou-se insatisfeita pela ausência de um tema que lhe é muito caro: a cultura.

A atriz, de 59 anos, partilhou uma fotografia nas stories do Instagram na qual surge com um tacho na mão. Depois, escreveu: "Por falar em mexer no tacho... Nos debates políticos não ouvi nenhum dos candidatos e afins falar na cultura".

"E em 50 anos de democracia não vi ninguém interessado em repor a carteira profissional, que nos tiraram. Até dia 10 de março pensem em quem devem votar", concluiu Noémia. Ora veja:



© Instagram/Noémia Costa

Leia Também: Noémia Costa assinala aniversário do ator brasileiro Marcos Caruso